Саакашвілі передав привіт Ахметову і вирушив до Перемишля

Третій президент Грузії, екс-глава Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі виїхав з Жешува в напрямку Перемишля.

Про це повідомляє кореспондент Української правди.

Разом з тим екс-нардеп Єгор Фірсов у Facebook опублікував фото з автобуса, в якому Саакашвілі та група депутатів, які прибули до Польщі для зустрічі з ним, виїхали з Жешува.

Раніше повідомлялося, що у Жешуві Саакашвілі дасть прес-конференцію, однак його плани змінилися, і брифінгу не буде. Там в одному з кафе він провів зустріч з Юлією Тимошенко та євродепутатом Яцеком Саріуш-Вольським.

У коментарі журналістам Саакашвілі заявив, що "плану Б" в нього немає на випадок, якщо його не впустять до України, а кордон він планує перетинати разом з сином. При цьому говорив Саакашвілі українською мовою.

На запитання журналіста УП, чи буде він координувати свої дії з олігархом Ігорем Коломойським, Саакашвілі переказав привіт Ринату Ахметову.

фото - Олексій Братущак

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, у коментарі журналістам Саакашвілі заявив: "Я не збираюся влаштовувати ніякі Майдани, я збираюся просто в'їхати в Україну".

"У мене немає планів когось скидати. Мої плани - приїхати і захистити свої права у суді без ексцесів", - заявив Саакашвілі грузинській телекомпанії "Руставі-2".

За даними телекомпанії, Саакашвілі разом з дружиною і молодшим сином прямує на КПП "Краковець".

Коментуючи реакцію української влади на його плани повернутися, він висловив думку, що президент Петро Порошенко його боїться.

Відповідаючи на питання, чи не побоюється він, що влада України екстрадує його до Грузії, Саакашвілі заявив, що виключає такий варіант, але готовий до будь-якого сценарію.

Українська правда