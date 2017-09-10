Саакашвили передал привет Ахметову и отправился в Перемышль

Третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили выехал из Жешува в направлении Перемышля.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Вместе с тем экс-нардеп Егор Фирсов опубликовал в facebook фото из автобуса, в котором Саакашвили с группой депутатов, которые ранее прибыли в Польшу для встречи с ним, выехали из Жешува.

Ранее сообщалось, что в Жешуве Саакашвили даст пресс-конференцию, однако планы изменились, и брифинга не будет. В одном из кафе в Жешуве Саакашвили встретился с Юлией Тимошенко и евродепутатом Яцеком Сариуш-Вольским.

В комментарии журналистам Саакашвили заявил, что "плана Б" у него нет на случай, если его не пустят в Украину, а границу он планирует пересекать вместе с сыном. При этом он говорил на украинском языке.

На вопрос журналиста УП, будет ли он координировать свои действия с олигархом Игорем Коломойским, Саакашвили передал привет Ринату Ахметову.

фото - Алексей Братущак

Как сообщает Интерфакс-Украина, в комментарии журналистам Саакашвили заявил: "Я не собираюсь устраивать никакие Майданы, я собираюсь просто въехать в Украину".

"У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы - приехать и защитить свои права в суде без эксцессов", - заявил Саакашвили грузинской телекомпании "Рустави-2".

По данным телекомпании, Саакашвили вместе с супругой и младшим сыном направляется на КПП "Краковец".

Комментируя реакцию украинских властей на его планы вернуться, он высказал мнение, что президент Петр Порошенко его боится.

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что власти Украины экстрадируют его в Грузию, Саакашвили заявил, что исключает такой вариант, но готов к любому сценарию.

Украинская правда