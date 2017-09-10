Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Саакашвили передал привет Ахметову и отправился в Перемышль

Воскресенье, 10 сентября 2017, 12:10
Саакашвили передал привет Ахметову и отправился в Перемышль

Третий президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили выехал из Жешува в направлении Перемышля. 

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды. 

Вместе с тем экс-нардеп Егор Фирсов опубликовал в facebook фото из автобуса, в котором Саакашвили с группой депутатов, которые ранее прибыли в Польшу для встречи с ним, выехали из Жешува. 

Ранее сообщалось, что в Жешуве Саакашвили даст пресс-конференцию, однако планы изменились, и брифинга не будет. В одном из кафе в Жешуве Саакашвили встретился с Юлией Тимошенко и евродепутатом Яцеком Сариуш-Вольским. 

В комментарии журналистам Саакашвили заявил, что "плана Б" у него нет на случай, если его не пустят в Украину, а границу он планирует пересекать вместе с сыном. При этом он говорил на украинском языке.

На вопрос журналиста УП, будет ли он координировать свои действия с олигархом Игорем Коломойским, Саакашвили передал привет Ринату Ахметову.

 
 
 
фото - Алексей Братущак

Как сообщает Интерфакс-Украина, в комментарии журналистам Саакашвили заявил: "Я не собираюсь устраивать никакие Майданы, я собираюсь просто въехать в Украину". 

"У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы - приехать и защитить свои права в суде без эксцессов", - заявил Саакашвили грузинской телекомпании "Рустави-2".

По данным телекомпании, Саакашвили вместе с супругой и младшим сыном направляется на КПП "Краковец". 

Комментируя реакцию украинских властей на его планы вернуться, он высказал мнение, что президент Петр Порошенко его боится. 

Отвечая на вопрос, не опасается ли он, что власти Украины экстрадируют его в Грузию, Саакашвили заявил, что исключает такой вариант, но готов к любому сценарию.

Украинская правда 

Темы: Саакашвили
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
Саакашвили
Грузинские власти обвинили европейского врача в попытке украсть анализы Саакашвили
Польские врачи начали обследование Саакашвили
Грузия не будет "консультироваться" с послом, которого Киев попросил поехать из-за Саакашвили
Последние новости
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:24
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: