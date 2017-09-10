На "Краковці" затримали активістку Femen

У пункту пропуску "Краковець" (Львівська обл.) на кордоні з Польщею поліція затримала дівчину, яка в напівоголеному вигляді стояла на трасі перед пунктом пропуску.

Як передає "Інтерфакс-Україна", дівчина тримала в руках портрети президента Петра Порошенка і лідера партії "Рух нових сил", екс-голови Одеської ОДА Міхеіла Саакашвілі, а на голому торсі англійською мовою у неї було написано "дурні без кордонів".

На голові в неї був вінок, і, можливо, вона є активісткою руху "FEMEN". Також на дівчині були панчохи в кольорах українських і польських державних прапорів і написами "UA" та "PL" відповідно.

Коли до неї підійшли поліцейські, дівчина почала тікати. В процесі гонитви вона спіткнулася, впала і була затримана жінкою-поліцейським. Співробітниця поліції довела її поліцейського автомобіля, посадила в нього. Після цього машина попрямувала в бік Львова.

Пізніше в FEMEN заявили, що активістка руху була затримана за спробу перетнути україно-польський кордон в районі пропускного пункту Краковець.

Femen

"Акт FEMEN спрямований на демонстрацію всієї глибини цинічного ідіотизму, влаштованого україно-грузинським дуетом на україно-польському кордоні. Низькопробне політичне шоу за участю українських і грузинських тітушек покликане відвернути увагу від голоду, війни і насильства", - вважають в русі.

Як повідомлялося, раніше у пункту пропуску "Краковець" поліцейські зупинили групу з близько 40 невідомих, одягнених переважно в камуфляжний одяг, які організовано направлялися в бік ПП і наметового містечка прихильників Саакашвілі.

10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися в Україну через КПП "Краківець".