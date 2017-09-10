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"Краковец": полиция задержала 100 титушек с газовыми баллончиками и пистолетом

Воскресенье, 10 сентября 2017, 13:53

Вблизи пункта пропуска "Краковец" полиция задержала более ста человек в камуфляжной форме, которые двигались в сторону украинского-польской границы.

Как сообщает пресс-служба Нацполиции, они доставлены в участок. Личности задержанных устанавливаются и выясняются причины их пребывания в районе пункта пропуска "Краковец".

Во время проверки правоохранители обнаружили у них газовые баллончики, стартовый пистолет, а также металлические предметы.

В полиции сообщили, что четверо из доставленных в отделение полиции имеют судимость. Все - жители других регионов Украины. Среди задержанных - студенты, а также трое несовершеннолетних.

В отношении организатора мероприятия будет составлен административный протокол о нарушении установленного порядка организации и проведения собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, отметили в полиции.

Кроме того, в отношении ранее задержанной на ПП "Краковец" активистки Femen будет составлен админпротокол за мелкое хулиганство.

Ранее сообщалось, что у пункта пропуска "Краковец" полицейские остановили группу из около 40 неизвестных, облаченных преимущественно в камуфляжную одежду, которые организованно направлялись в сторону ПП и палаточному городку сторонников Саакашвили.

Украинская правда

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Темы: полицияграницаСакварелидзе
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