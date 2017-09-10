Поїзд з Саакашвілі рушив з Перемишля, його зупинили

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Неділя, 10 вересня 2017, 14:37

Поїзд "Перемишль - Київ", на якому перебуває екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, вирушив в бік України. 

Про це повідомив кореспондент Української правди. 

Перед цим у поїзді повідомили, що отримали інформацію від Нацполіції України, що у вагоні перебуває особа, якій не дозволено в'їзд в Україну, і поки ця особа не залишить вагон, поїзд не поїде

Майже одразу після цього поїзд зупинили. Через гучномовці знову повідомили, що у поїзді перебуває "особа, якій не дозволено в'їзд в Україну" з вимогою, щоб Саакашвілі вийшов з потяга. 

Українська правда 

Теми: Саакашвілі
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