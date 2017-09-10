Поезд с Саакашвили выехал из Перемышля, его остановили
Воскресенье, 10 сентября 2017, 14:37
Поезд "Перемышль - Киев", на котором находится экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, выехал из Перемышля.
Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.
Перед этим в поезде сообщили, что получили информацию от Нацполиции Украины, что в вагоне находится лицо, которому не разрешен въезд в Украину, и пока этот человек не покинет вагон, поезд не поедет.
Почти сразу после этого поезд остановили. Через громкоговорители снова сообщили, что в поезде находится "лицо, которому не разрешен въезд в Украину" с требованием, чтобы Саакашвили вышел из поезда.
Украинская правда