Поезд с Саакашвили выехал из Перемышля, его остановили

Поезд "Перемышль - Киев", на котором находится экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, выехал из Перемышля.

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Перед этим в поезде сообщили, что получили информацию от Нацполиции Украины, что в вагоне находится лицо, которому не разрешен въезд в Украину, и пока этот человек не покинет вагон, поезд не поедет.

Почти сразу после этого поезд остановили. Через громкоговорители снова сообщили, что в поезде находится "лицо, которому не разрешен въезд в Украину" с требованием, чтобы Саакашвили вышел из поезда.

Украинская правда