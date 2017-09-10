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Поезд с Саакашвили выехал из Перемышля, его остановили

Воскресенье, 10 сентября 2017, 14:37

Поезд "Перемышль - Киев", на котором находится экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили, выехал из Перемышля. 

Об этом сообщает корреспондент Украинской правды.

Перед этим в поезде сообщили, что получили информацию от Нацполиции Украины, что в вагоне находится лицо, которому не разрешен въезд в Украину, и пока этот человек не покинет вагон, поезд не поедет.

Почти сразу после этого поезд остановили. Через громкоговорители снова сообщили, что в поезде находится "лицо, которому не разрешен въезд в Украину" с требованием, чтобы Саакашвили вышел из поезда.

Украинская правда 

Темы: Саакашвили
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