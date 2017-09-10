Поїзд з Саакашвілі рушив з Перемишля, його зупинили

Поїзд "Перемишль - Київ", на якому перебуває екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, вирушив в бік України.

Про це повідомив кореспондент Української правди.

Перед цим у поїзді повідомили, що отримали інформацію від Нацполіції України, що у вагоні перебуває особа, якій не дозволено в'їзд в Україну, і поки ця особа не залишить вагон, поїзд не поїде.

Майже одразу після цього поїзд зупинили. Через гучномовці знову повідомили, що у поїзді перебуває "особа, якій не дозволено в'їзд в Україну" з вимогою, щоб Саакашвілі вийшов з потяга.

Українська правда