Поїзд з Саакашвілі рушив з Перемишля, його зупинили
Неділя, 10 вересня 2017, 14:37
Поїзд "Перемишль - Київ", на якому перебуває екс-голова Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі, вирушив в бік України.
Про це повідомив кореспондент Української правди.
Перед цим у поїзді повідомили, що отримали інформацію від Нацполіції України, що у вагоні перебуває особа, якій не дозволено в'їзд в Україну, і поки ця особа не залишить вагон, поїзд не поїде.
Майже одразу після цього поїзд зупинили. Через гучномовці знову повідомили, що у поїзді перебуває "особа, якій не дозволено в'їзд в Україну" з вимогою, щоб Саакашвілі вийшов з потяга.
Українська правда