Саакашвілі й депутати не проходили прикордонний контроль

У зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.

Про це розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" знайоме з ситуацією джерело в Держприкордонслужбі України.

"Прорив був в автомобільному пункті пропуску, і ні Саакашвілі, ні нардепи прикордонний контроль не проходили. В натовпі, який увірвалася в пункт пропуску, було близько 700 чоловік - зім'яли прикордонників і забрали Саакашвілі", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в даний час колона з близько півтори тисячі осіб, в якій іде Саакашвілі, рухається від ПП "Шегині" по трасі. Люди кричать: "Перемога, Перемога!".

Як повідомлялося, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано".

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон.