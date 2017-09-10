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Саакашвілі й депутати не проходили прикордонний контроль

Неділя, 10 вересня 2017, 20:55

У зв'язку з позаштатною ситуацією ніхто українських політиків і громадських діячів, які перебували "сірій зоні" на українсько-польському кордоні разом з Михайлом Саакашвілі, не пройшов прикордонний контроль з українського боку.

Про це розповіло агентству "Інтерфакс-Україна" знайоме з ситуацією джерело в Держприкордонслужбі України.

"Прорив був в автомобільному пункті пропуску, і ні Саакашвілі, ні нардепи прикордонний контроль не проходили. В натовпі, який увірвалася в пункт пропуску, було близько 700 чоловік - зім'яли прикордонників і забрали Саакашвілі", - сказав співрозмовник агентства.

За його словами, в даний час колона з близько півтори тисячі осіб, в якій іде Саакашвілі, рухається від ПП "Шегині" по трасі. Люди кричать: "Перемога, Перемога!".

Як повідомлялося, раніше прикордонники польської сторони ПП "Шегині" пропустили Міхеіла Саакашвілі на територію України, однак у "нейтральній зоні" автобус Саакашвілі застряг: українська сторона закрила кордон зі свого боку, а прикордонники повідомили, що "згідно з інформацією оперативного чергового СБУ по Львівській області, перехід "Шегині" заміновано". 

Після цього Саакашвілі прорвався через український кордон

"Українська правда" в Threads

Теми: Саакашвілі
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