КНДР заявила, що США "заплатять високу ціну" у разі посилення санкцій

Північна Корея заявила, що змусить США "заплатити високу ціну", в разі, якщо Рада безпеки ООН ухвалить проект резолюції щодо посилення санкцій проти КНДР, запропонований Вашингтоном.

Про це йдеться в заяві МЗС КНДР, повідомляє ЦТАК.

"Санкціями і тиском США хочуть повністю знищити суверенітет КНДР", - заявили в МЗС.

"КНДР розробила і удосконалила надпотужну термоядерну зброю як засіб стримування постійно зростаючих ворожих дій і ядерної загрози з боку США і запобігання небезпеці ядерної війни, яка нависла над Корейським півостровом і регіоном", - повідомили в Північній Кореї.

У КНДР зазначили, що "уважно стежать за діями США".

У заяві МЗС йдеться, що заходи, які КНДР доведеться прийняти в разі посилення санкцій, "змусять США відчувати найбільшу біль і страждання, які вони коли-небудь переживали за всю свою історію".