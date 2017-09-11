Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

КНДР заявила, что США "заплатят высокую цену" в случае ужесточения санкций

Понедельник, 11 сентября 2017, 06:28

Северная Корея заявила, что заставит США "заплатить высокую цену", в случае, если Совбез ООН примет проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР, предложенный Вашингтоном.

Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает ЦТАК.

"Санкциями и давлением США хотят полностью уничтожить суверенитет КНДР", - заявили в МИД.

"КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие как средство сдерживания постоянно растущих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и предотвращения опасности ядерной войны, нависшей над Корейским полуостровом и регионом", - сообщили в Северной Корее.

В КНДР отметили, что "внимательно следят за действиями США".

В заявлении МИД говорится, что меры, которые КНДР придется принять в случае ужесточения санкций, "заставят США испытывать наибольшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".

Как известно, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

В связи с  этим США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом ввести новые санкции против Северной Кореи.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

Заседание должно состояться в понедельник, 11 сентября.

"Украинская правда" в Threads

Темы: КНДРСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
КНДР
США уделяют "пристальное внимание" военному сотрудничеству КНДР и России – Госдеп
Байден пообещает "существенные" шаги для защиты Южной Кореи от возможной атаки КНДР – Reuters
Медведев пугает, что Россия вооружит КНДР, если Южная Корея даст оружие Украине
Последние новости
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
22:55
В Сумской области из-за падения обломков "Шахеда" есть разрушение
22:43
На Ставке поговорили о ситуации на фронте и действиях Украины в 2024 году
22:19
Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"
22:08
Российские войска убили двух жителей Херсона и снова атакуют город
Все новости...
Реклама: