КНДР заявила, что США "заплатят высокую цену" в случае ужесточения санкций

Северная Корея заявила, что заставит США "заплатить высокую цену", в случае, если Совбез ООН примет проект резолюции по ужесточению санкций против КНДР, предложенный Вашингтоном.

Об этом говорится в заявлении МИД КНДР, сообщает ЦТАК.

"Санкциями и давлением США хотят полностью уничтожить суверенитет КНДР", - заявили в МИД.

"КНДР разработала и усовершенствовала сверхмощное термоядерное оружие как средство сдерживания постоянно растущих враждебных действий и ядерной угрозы со стороны США и предотвращения опасности ядерной войны, нависшей над Корейским полуостровом и регионом", - сообщили в Северной Корее.

В КНДР отметили, что "внимательно следят за действиями США".

В заявлении МИД говорится, что меры, которые КНДР придется принять в случае ужесточения санкций, "заставят США испытывать наибольшую боль и страдания, которые они когда-либо переживали за всю свою историю".

Как известно, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

В связи с этим США обратились в Совет Безопасности ООН с призывом ввести новые санкции против Северной Кореи.

Новые ограничительные меры, которые будут вынесены на голосование, предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также предлагают остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.

Заседание должно состояться в понедельник, 11 сентября.