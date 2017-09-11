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КНДР заявила, що США "заплатять високу ціну" у разі посилення санкцій

Понеділок, 11 вересня 2017, 06:28

Північна Корея заявила, що змусить США "заплатити високу ціну", в разі, якщо Рада безпеки ООН ухвалить проект резолюції щодо посилення санкцій проти КНДР, запропонований Вашингтоном.

Про це йдеться в заяві МЗС КНДР, повідомляє ЦТАК.

"Санкціями і тиском США хочуть повністю знищити суверенітет КНДР", - заявили в МЗС.

"КНДР розробила і удосконалила надпотужну термоядерну зброю як засіб стримування постійно зростаючих ворожих дій і ядерної загрози з боку США і запобігання небезпеці ядерної війни, яка нависла над Корейським півостровом і регіоном", - повідомили в Північній Кореї.

У КНДР зазначили, що "уважно стежать за діями США".

У заяві МЗС йдеться, що заходи, які КНДР доведеться прийняти в разі посилення санкцій, "змусять США відчувати найбільшу біль і страждання, які вони коли-небудь переживали за всю свою історію".

Як повідомлялося, уряд Великобританії підозрює, що швидке просування Північної Кореї в розробці ядерної зброї могло відбутися за таємного сприяння Ірану або Росії.

Як відомо 3 вересня Північна Корея заявила про випробування водневої бомби, яку можна встановити на балістичну ракету.

У зв'язку з цим США звернулися до Ради Безпеки ООН із закликом запровадити нові санкції проти Північної Кореї.

Нові обмежувальні заходи, які будуть винесені на голосування, припускають ембарго на поставки нафти Пхеньяну і заморожування активів лідера КНДР Кім Чен Ина. США також пропонують зупинити експорт текстилю з КНДР і заборонити наймання громадян цієї країни на роботу за кордоном.

Засідання має відбутися в понеділок, 11 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: КНДРСША
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