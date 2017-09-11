Путін не проти миротворців на всій території Донбасу

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Понеділок, 11 вересня 2017, 17:42

Президент РФ Володимир Путін заявив про готовність врахувати в ініціативі про миротворців ООН на Донбасі їх право охороняти місію ОБСЄ не тільки на лінії зіткнення, але і в інших місцях.

Про це повідомляє в понеділок прес-служба Кремля за підсумками телефонної розмови двох лідерів.

"Володимир Путін докладно зупинився на російській ініціативі про заснування місії ООН зі сприяння охороні Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ (СММ ОБСЄ). З урахуванням висловлених Ангелою Меркель міркувань російський лідер зазначив готовність доповнити пропоновані в російському проекті резолюції Ради Безпеки функції згаданої місії ООН", - йдеться у повідомленні.  

"Мається на увазі, що забезпечення охорони спостерігачів ОБСЄ оонівцями може здійснюватися не тільки на лінії зіткнення після розведення сил і засобів обох сторін, але і в інших місцях, де СММ ОБСЄ проводить свої інспекційні поїздки відповідно до мінського Комплексу заходів", - повідомляють в Кремлі.

Як відомо, раніше офіційний Кремль притримувався позиції, що миротворців варто залучити лише на лінії зіткнення на Донбасі і узгодити їх участь із бойовиками ОРДЛО.

У Києві такий варіант назвали шизофренічним.

Українська правда

Теми: миротворці Путін
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