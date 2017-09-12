Amnesty International вимагає від Росії негайно звільнити Чийгоза

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагає від Росії негайно звільнити незаконно засудженого заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза.

Про це повідомили в представництві організації в Києві, передає Радіо Свобода.

"Несправедливий судовий процес проти Ахтема Чийгоза є кульмінацією в ряді сфальсифікованих і демонстративно помилкових кримінальних і адміністративних справ, ініційованих окупаційною російською владою проти членів кримськотатарської громади", - заявила директор Amnesty International Україна Оксана Покальчук.

"Це уособлення безперервного переслідування активістів, єдиний "злочин" яких - затятий опір російській анексії Криму", - додала вона.

Як повідомлялося, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

Після цього Чубаров заявив, що українська влада буде домагатися екстрадиції в Україну засудженого в анексованому Криму Ахтема Чийгоза.

Він також анонсував на 13 вересня мітинг на підтримку Чийгоза в Києві.