Чубаров анонсував мітинг в Києві на підтримку Чийгоза

В Києві відбудеться мітинг на підтримку заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, засудженого російськими окупантами до 8 років позбавлення волі.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у facebook.

"13 вересня 2017 року в Києві відбудеться мітинг на підтримку незломленого і мужнього борця, заступника Голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза, засудженого російськими окупантами до 8 років позбавлення волі", - написав він.

Організатори очікують на участь у мітингу представників громадських організацій, правозахисників, народних депутатів України, жителів Криму, які були вимушені залишити Крим внаслідок його окупації.

Згідно із повідомленням, мітинг має відбутися 13 вересня на Майдані Незалежності о 17:30.

Як повідомлялося, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.

Після цього Чубаров заявив, що українська влада буде домагатися екстрадиції в Україну засудженого в анексованому Криму Ахтема Чийгоза.