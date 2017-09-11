Київ вимагатиме екстрадиції Чийгоза – Чубаров

Українська влада буде домагатися екстрадиції в Україну засудженого в анексованому Криму Ахтема Чийгоза після набрання вироком суду законної сили.

Про це на прес-конференції 11 вересня в Києві сказав глава Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України Рефат Чубаров, повідомляють "Крим.Реалії".

"Як тільки вирок вступить в остаточну силу, то одночасно із зверненням до Європейського суду з прав людини українська держава за нашого (Меджлісу кримськотатарське народу – ред.) сприяння наполягатиме на його екстрадиції на територію України", - додав Чубаров.

Він додав, що у нього були побоювання щодо того, як окупаційний суд в Криму визначить громадянство Чийгоза у вироку.

"У вироку його визначили як громадянина України. Це дає Україні можливість говорити про екстрадицію Ахтема Чийгоза згідно з чинними міжнародними договорами між Україною і Росією", - підсумував Чубаров.

Як повідомлялося, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

"Справу Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як 20 липня суд на закритому засіданні розділив цю справу на дві: окремо – щодо заступника голови Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, і окремо щодо інших фігурантів процесу – Алі Асанова і Мустафи Дегерменджі.

Вранці 11 вересня до Верховного суду Криму, де повинні були винести вирок у справі одного з лідерів Меджлісу кримських татар Ахтема Чийгоза, стягнули поліцію і встановили металошукачі.