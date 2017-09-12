"1+1 медіа" питає, чи не вижене їх Нацбанк, і просить у МВС охорону

Національний банк планує до 25 вересня здійснити відчуження київської будівлі, яку орендує "1+1 медіа", адже вона була заставою в процедурі рефінансування "Приватбанку".

Через це медіагрупа попросила Нацбанк пояснити, що буде з орендою, яку оплачено до березня 2018 року.

Крім того, "1+1 медіа" просить Міністерство внутрішніх справ охороняти будівлю на Кирилівській, 23, повідомляє медіагрупа у прес-релізі.

28 серпня Генеральна прокуратура отримала дозвіл на огляд столичної будівлі за адресою вул. Кирилівська, 23, яку "1+1 медіа" орендує з 2012 року.

Компанія уточнює, що 29 серпня отримала лист від ТОВ "Поділ-Нерухомість" про те, що НБУ планує до 25 вересня 2017 року відчуження будівлі, адже вона є заставним майном за процедурою рефінансування "Приватбанку".

Від "Поділ-Нерухомість" вимагають сплатити всю суму кредиту – 4 406 807 586,50 грн., хоча оціночна вартість будівлі, відповідно до договору іпотеки, становить 258 027 976,00 грн, зазначає медіагрупа.

Дізнавшись про плани Нацбанку, "1+1 медіа" звернулися до НБУ з проханням прояснити ситуацію щодо подальшої оренди, враховуючи те, що компанія сплатила оренду до березня 2018 року. "Відповідь досі очікується", – інформує медіагрупа.

"Ми дуже хочемо помилятись, але це схоже на чергову спробу політичного тиску. Після історії з ліцензією у грудні минулого року, зараз починається історія з будівлею. Ми єдиний орендар, тому нам очевидно, що дії спрямовані проти нас", – заявив генеральний директор "1+1 медіа" Олександр Ткаченко.

"Перевести весь телецентр – це питання кількох місяців. Виїхати протягом двох тижнів – фізично не можливо, і це абсолютний нонсенс, враховуючи, що ще у 2013 році ми сплатили оренду до 2018 року. Ми досі не отримали відповідь від НБУ, і якщо це не політична акція, то, звичайно, НБУ мав би дати нам час до закінчення строку оренди", – додав він.

Крім того, наприкінці минулого тижня "1+1 медіа" надіслали лист до Міністерства внутрішніх справ з проханням "забезпечити охорону будівлі, аби унеможливити протиправні силові дії з припинення роботи телецентру".

Як відомо, "1+1 медіа", якою володіє Ігор Коломойський, покриває ефіром близько 98% населення України і забезпечує мовлення 7 каналів: "1+1", "2+2", "ТЕТ", "ПлюсПлюс", "Бігуді", "УНІАН ТБ", "1+1 International".

Олена Рощенко, УП