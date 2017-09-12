Доповідь ООН: Росіяни засудили Чийгоза за події до окупації Криму

Організація об’єднаних націй зазначила, що заступника голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтема Чийгоза засудили в Криму за події, які відбувалися до окупації півострова.

Про це повідомила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер на презентації 19-ї доповіді ООН про ситуацію з правами людини в Україні у вівторок.

"Вчора Верховний суд Криму засудив Ахтема Чийгоза, заступника голови Меджлісу кримських татар до 8 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Зазначаємо, що цей вирок стосується подій 26 лютого 2014 року, що відбувалися до окупації Криму, і цей вирок є фактичним виконанням законодавства РФ у Криму", - наголосила Фрейзер.

Також доповідачка зазначила, що в окупованому Криму є серйозні посягання на свободу вираження думок, мирних зібрань та релігій.

"Попри обмеження, якими забороняється більшість публічних зібрань і організацій, що вважаються опозиційними до Російської Федерації, кілька осіб вирішили провести одиночні пікети на знак підтримки і переслідування кримських татар, що призвело до затримання принаймні 6 протестувальників, переважно літніх людей", - сказала Фрейзер.

Також вона відзначила, що 1 червня скасували реєстрацію всіх 22 приходів Свідків Єгови у Криму, внаслідок чого близько 8 тисяч людей не можуть вільно сповідувати свою віру.

Окрім того, ООН зафіксувала депортації кримчан, які не мали російського громадянства, згідно з міграційними правилами Росії.

"Ми підкреслюємо, що Російська Федерація як окупаційна держава застосовує ці закони на порушення міжнародного права і всупереч резолюції Генеральної Асамблеї ООН 68/262", - наголосила Фрейзер.

Вона також повідомила, що у вересні ООН оприлюднить спеціальну доповідь щодо ситуації з правами людину у Криму.

Як відомо, 11 вересня Російський суд в Криму присудив Ахтему Чийгозу 8 років колонії суворого режиму.

Ахтема Чийгоза затримали у січні 2015 року за участь у мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальникам протистояли проросійські активісти, в тому числі з партії "Русское единство".

Російська влада анексованого Криму звинувачує Чийгоза в організації масових заворушень.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що українська влада буде домагатися екстрадиції Чийгоза в Україну.

Він також анонсував на 13 вересня мітинг на підтримку Чийгоза в Києві.

Окрім того, Євросоюз та міжнародна правозахисна організація Amnesty International вимагають звільнити незаконно засудженого заступника голови Меджлісу.

Олег Твердь, для УП