У кваліфікації справи про "прорив Саакашвілі" з'явилася ще одна стаття

Кримінальне провадження у справі про незаконний перетин кордону 10 вересня 2017 року розслідуватиме об’єднана слідча група, створена на базі поліції Львівщини.

Про це інформує 13 вересня відділ комунікації поліції Львівської області

У рамках розслідування кримінального провадження за фактом подій на контрольному пункті пропуску "Шегині" на українсько-польському кордоні слідчими додано правову кваліфікацію за ще однією статтею Кримінального кодексу: ч. 3 ст. 296 (Хуліганство).

Зазначається, що наразі поліцейські опитують очевидців та учасників подій, що мали місце 10 вересня на митному переході "Шегині" у Львівській області.

Серед цих громадян – мешканці кількох регіонів держави, зокрема – Закарпатської, Херсонської, Полтавської областей тощо.

Одного з мешканців Херсонщини слідчі запросили для надання пояснень по факту своєї участі у масовому заході на пункті пропуску "Шегині". Чоловік відмовився надавати пояснення на підставі ст. 63 Конституції України. Відтак слідчими йому вручена повістка для виклику його на інший день.

Як відомо, 12 вересня поліція Львівської області за фактом прориву кордону на пункті пропуску "Шегині" затримала 5 осіб – "активних учасників подій".

Їм інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу, зокрема – групове порушення громадського порядку.

Правоохоронці також встановили особи 6 можливих організаторів "прориву кордону", а також 32 активних учасники тих подій.

Події на ПП "Шегині" кваліфікували за 4 статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України), ч. 2 ст. 342 (Опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу), ч. 4 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) та ст. 293 (Групове порушення громадського порядку) Кримінального кодексу України.

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