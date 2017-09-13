В квалификации дела о "прорыве Саакашвили" появилась еще одна статья

Уголовное производство по делу о незаконном пересечении границы 10 сентября 2017 года будет расследовать объединенная следственная группа, созданная на базе полиции Львовщины.



Об этом сообщает 13 сентября отдел коммуникации полиции Львовской области.



В рамках расследования уголовного производства по факту событий на контрольном пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе следователи добавили правовую квалификацию по еще одной статье Уголовного кодекса: ч. 3 ст. 296 (Хулиганство).



Отмечается, что сейчас полицейские опрашивают очевидцев и участников событий, имевших место 10 сентября на таможенном переходе "Шегини" во Львовской области.

Среди этих граждан - жители нескольких регионов страны, в частности - Закарпатской, Херсонской, Полтавской областей и тому подобное.



Одного из жителей Херсонщины следователи пригласили для дачи объяснений по факту своего участия в массовом мероприятии на пункте пропуска "Шегини". Мужчина отказался давать объяснения на основании ст. 63 Конституции Украины. Поэтому следователями ему вручена повестка для вызова его на другой день.

Как известно, 12 сентября полиция Львовской области по факту прорыва границы на пункте пропуска "Шегини" задержала 5 человек - "активных участников событий".

Им инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса, в частности - групповое нарушения общественного порядка.

Правоохранители также установили личности 6 возможных организаторов "прорыва границы", а также 32 активных участника тех событий.

События на ПП "Шегини" квалифицировали по 4 статьям Уголовного кодекса: ч. 1 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа), ч. 4 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и ст. 293 (Групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины.

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Как сообщалось, в Министерстве внутренних дел Украины считают, что экс-глава Одесской областной государственной администрации Саакашвили незаконно находится в Украине, однако оснований для его задержания пока нет.



Политик пока свободно передвигается по Украине.



В Минюсте объясняют, что пока Украина может не экстрадировать экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили, пока грузинский суд его не осудил.



Украинская правда