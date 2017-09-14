Клімкін: Україна ще не подавала в ООН резолюцію щодо миротворців

Україна ознайомила Раду безпеки ООН і своїх партнерів із логікою своєї позиції щодо розміщення на Донбасі миротворчої місії ООН, але свого проекту резолюції про це ще не подавала.

Про це міністр закордонних справ Павло Клімкін розповів в інтерв’ю агентству "Укрінформ".

"Ми ознайомили Раду Безпеки ООН і всіх партнерів з логікою нашої позиції, а будь-які офіційні проекти будемо подавати після того, як у деталях обговоримо її з усіма друзями і партнерами", - завив він.

Клімкін пояснив, що інакше існує ризик, що Росія намагатиметься використати цю ситуацію, щоб або послабити мандат майбутньої місії, або домовлятися з різними партнерами окремо.

"Хоча, звичайно, проект резолюції в нас давно готовий. Ще у березні 2015 року Президент України офіційно надіслав до Генерального секретаря ООН та Голови Ради Безпеки ООН відповідне звернення. І цей лист був розповсюджений як офіційний документ РБ ООН", - нагадав міністр.

За його словами,спочатку необхідно з усіма колегами, в тому числі з членами Ради Безпеки, виробити спільну позицію, яка охоплюватиме і питання мандату, і можливі часові рамки хоча б попереднього обговорення, щоб не залишити Росії можливості використати цю ситуацію для подальшого спотворення самої логіки миротворчої місії на Донбасі.

"А вона полягає в тому, що Росія з усіма озброєннями і найманцями повинна вийти з Донбасу, туди має зайти міжнародний компонент, і, відповідно, розпочатися перехідний період, щоб Донбас на сто відсотків повернувся в український правовий, і не тільки правовий, простір", - підкреслив Клімкін.

Раніше агентство УНІАН з посиланням на заступника глави Адміністрації президента Костянтина Єлісєєва повідомило, що українська делегація в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку передала на розгляд партнерам з Ради безпеки ООН свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Як відомо, 5 вересня Росія за дорученням президента Володимира Путіна направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і .переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.

Президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

Порошенко під час звернення до Верховної Ради констатував, що "домовитися стосовно параметрів миротворчої місії буде надзвичайно складно".