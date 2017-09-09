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Україна передала РБ ООН свій проект резолюції щодо миротворців

Субота, 9 вересня 2017, 13:57

Українська делегація в штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку днями передала на розгляд партнерам з Ради безпеки ООН свій проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі.

Про це повідомив заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв у п'ятницю в ефірі одного з національних телеканалів, пише УНІАН.

За його словами, українська сторона передала партнерам в Раді безпеки ООН свою резолюцію про розміщення миротворців ще 2016 року.

"На жаль, в той час вона не викликала реакції у відповідь і від партнерів, оскільки Російська Федерація зайняла негативістську позицію", - зазначив Єлісєєв.

"За дорученням президента оновлений проект резолюції був буквально кілька днів тому переданий партнерам в Раді безпеки. Звичайно, ми готові й далі працювати", - сказав заступник глави АП.

Як відомо, 5 вересня президент РФ Володимир Путін доручив міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Того ж дня Росія направила проект резолюції про розміщення миротворців на Донбасі генсекретарю ООН та голові Ради безпеки ООН.

Представники України у тристоронній контактній групі щодо вирішення конфлікту на Донбасі заявили, що Путін підміняє поняття і знецінює саму ідею миротворців.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що присутність росіян у миротворчій місії неможлива, як і .переговори на цю тему з проросійськими бойовиками.  

В України готова своя резолюція про миротворців, заявив представник України при ООН Володимир Єльченко.

Президент Петро Порошенко 7 вересня заявив, що миротворча місія ООН має діяти на всій території Донбасу, а не лише на лінії зіткнення, у місії не повинно бути росіян, не може йтися про погодження її введення з бойовиками, також вона не має означати скасування чи ослаблення антиросійських санкцій.

Порошенко під час звернення до Верховної Ради констатував, що "домовитися стосовно параметрів миротворчої місії буде надзвичайно складно".

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Теми: ООНмиротворці
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