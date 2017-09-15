Порошенко про антикорупційний суд: Спершу потрібна відповідна палата

Президент Петро Порошенко висловив сподівання, що вже у жовтні в Україні з'явиться антикорупційна палата, а створення відповідного суду ще може зачекати.

Про це він заявив на відкритті міжнародного форуму YES у Києві.

"Я сподіваюся, що ми створимо антикорупційну палату (в існуючий судовій системі – ред.) наступного місяця, а вже після цього, якщо антикорупційний суд з'явиться у 2019 чи 2020 році, то будемо тільки раді", - заявив голова держави.

Він зауважив, що головне полягає не в назві органу, а в його функціях.

Також Порошенко закликав присутніх представників іноземних держав підняти руки, у кого в країні є антикорупційні суди.

"Немає рук у нас піднятих", - повідомив він результат опитування.

Після цього президент нагадав, що антикорупційні суди існують у країнах, що розвиваються – зокрема у Кенії, Уганді, Малайзії, Хорватії. При цьому він натякнув, що там ці органи не дають бажаних результатів.

Для написання новини використовувався переклад телеканалу "112 Україна".

Як повідомлялося, рануше Верховна Рада намагалася ухвалити законопроект про створення Вищого антикорупційного суду в Україні, але щодо нього в парламенті виникли суперечки.

Зараз на експертизі Венеціанської комісії знаходяться законопроекти про створення в Україні антикорупційного суду та про створення спеціалізованої антикорупційної палати при існуючому Верховному Суді.

13 липня голова Європейської комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Європейський Союз більше не наполягає на створенні окремого антикорупційного суду в Україні, а згоден на створення антикорупційної палати в рамках чинної судової системи.

Генеральний прокурор Юрій Луценко проти створення окремого антикорупційного суду, замість цього він також підтримує ідею створення спеціалізованої палати при суді, який вже існує.

Водночас заступник голови представництва ЄС в Україні Томас Фреллесен та голова Антикорупційної ініціативи ЄС Ека Ткешелашвілі висловили підтримку створенню антикорупційного суду.

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Євген Кізілов, УП