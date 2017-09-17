Саакашвілі закликає покарати мера Одеси через пожежу

Лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликає представників влади покарати мера Одеси Геннадія Труханова у зв'язку з пожежею в дитячому муніципальному таборі "Вікторія", в результаті якої загинули троє дітей.

У відеозверненні на своїй сторінці в Facebook Саакашвілі заявив, що у зв'язку з трагедією в місті "намагаються відсторонити і покарати стрілочників, які мало що там значать".

"У місті Одеса діє добре організована мафія по крадежу міського бюджету. У місті на розвиток Одеси 150 млн доларів... Всі ці гроші крадуться Трухановим і його бандою рекетирів, вбивць і мародерів з 90-х років, і вони також ділять ці гроші з Києвом - з чиновниками Адміністрації президента і уряду України, які їх і прикривають. І прикривали, коли я був головою обладміністрації", - сказав політик.

Він зазначив, що в таборі "Вікторія" на пожежну охорону і сигналізацію було витрачено 11 млн грн.

Саакашвілі також додав, що всі підрядники цих робіт - "близькі партнери Труханова, по-простому – його "кишені".

"Його (табір) поспішали відкрити до приїзду президента Порошенка, для піару. В результаті того, що ці гроші були вкрадені, загинули діти", - вважає Саакашвілі.

"Я закликаю президента, уряд і генпрокурора негайно покарати не якихось заступника директора санаторію, а головного бандита Одеси, пахана Труханова і всіх його підручних, які вкрали ці гроші. Вони і є вбивцями цих дітей", - підкреслив екс-губернатор Одеської області, додавши, що "зараз вони вбивають через корупцію".

У той же час, як пише "Думська", під час акції протесту під будівлею Одеської міськради в суботу ввечері активісти кількох громадських та політичних організацій збиралися встановити свої намети на Думській площі.

За даними видання, серед активістів був помічений представник руху "Рух нових сил" Володимир Гавриш.

Однак муніципальна охорона завадила учасникам протесту і порвала намети. Зав'язалася бійка.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє неповнолітніх.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв у суботу радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк, підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку, ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.

Українська правда