МВС закликає політиків не спекулювати на подіях в Одесі
МВС закликає не спекулювати на трагічних подіях в Одесі для реалізації політичних амбіцій.
Про це повідомляє прес-служба міністерства.
Там наголосили, що МВС гарантує об'єктивність та неупередженість розслідування цього злочину та покарання винних у рамках чинного законодавства України.
"Водночас, ми закликаємо усіх не спекулювати на трагічних подіях та не використовувати людське горе у реалізації політичних амбіцій", - заявили в міністерстві.
Прес-служба нагадує, що в ніч на суботу внаслідок загорання одного з корпусів дитячого табору "Вікторія" в Одесі загинуло троє дітей та двоє госпіталізовані.
Відкрите кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 ККУ "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки".
Як повідомляв у суботу радник начальника ГУ Нацполіціі в Одеській області Руслан Форостяк, підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку, ці особи затримані в порядку ст. 208 КПК.
Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.
Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.
Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю.
17 вересня лідер "Руху нових сил", екс-глава Одеської ОДА Міхеіл Саакашвілі закликав представників влади покарати мера Одеси Геннадія Труханова у зв'язку з пожежею в дитячому муніципальному таборі "Вікторія".
Українська правда
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