Штаб: ЗСУ відповідали на обстріли бойовиків, одного військового поранено

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Неділя, 17 вересня 2017, 18:33

У неділю бойовики ОРДЛО 13 разів порушили перемир’я, ЗСУ вели вогонь у відповідь, один український військовий зазнав поранень.

Про це йдеться у зведенні штабу АТО станом на вечір 17 вересня. 

Зокрема обстріли велися з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї у районі Авдіївської промзони та с.Невельське, біля Пісків та Новоселівки Другої, де один український військовий отримав поранення. Стан постраждалого стабільний. 

На Приморському напрямку за ніч бойовики двічі відкривали вогонь біля Водяного, неподалік Старогнатівки понад 2 години стріляли з великокаліберного кулемета.

На Луганському напрямку бойовики били з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї біля Новозванівки.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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