В Одесі влаштують тотальну перевірку шкіл і садків

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Понеділок, 18 вересня 2017, 09:57

Структурні підрозділи одеської мерії отримали розпорядження перевірити спільно з Державною службою з надзвичайних ситуацій всі місця масового скупчення людей.

Про це в ході апаратної наради в муніципалітеті повідомив віце-мер Олесь Янчук, який проводить її замість міського голови Геннадія Труханова, який знаходиться на заходах Асоціації міст України, інформує видання "Думская".

Перевіряти в першу чергу будуть дитячі садки, школи, гуртки дитячої творчості, лікарні, поліклініки.

За словами Янчука, жахлива трагедія в таборі "Вікторія" повинна стати уроком, і подібне повторюватися не повинно.

"Ми всі несемо моральну відповідальність, але є особи, які повинні відповісти перед законом, – підкреслив він.

Янчук нагадав, що наразі взяті під варту директор табору "Вікторія" та особа, що відповідала за пожежну безпеку, пішла у відставку директор департаменту освіти і науки, відсторонений від виконання обов'язків керівник Київської райадміністрації.

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло двоє дітей, ще одна дитина зникла без вісти. 

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити усі столичні заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.

Теми: Одеса
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