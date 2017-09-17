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У столичних школах та дитсадках перевірять пожежну безпеку

Неділя, 17 вересня 2017, 21:56

Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити усі столичні заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.

Про це йдеться у повідомленні КМДА від 17 вересня. 

"Дав доручення першому заступнику голови КМДА організувати перевірку відповідальними службами усіх закладів освіти та дитячих установ на дотримання правил пожежної безпеки і забезпеченість необхідними засобами пожежогасіння", - заявив Кличко.

Він додав, що перевірка розпочнеться з 18 вересня і має бути проведена у стислі терміни.

Також Кличко зазначив, що трагедія в Одесі, де у дитячому таборі внаслідок пожежі загинули троє дітей - "страшна трагедія, якій можна було запобігти".

Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло троє дітей. Також до лікарні доставлено двоє дітей.

Мер Одеси Геннадій Труханов відсторонив від посади голову Київської райадміністрації Одеси Володимира Сушкова, директора табору Саркісяна і його заступника, який відповідав за пожежну безпеку закладу.

Директор департаменту освіти Олена Буйневич сама подала у відставку.

Ввечері 16 вересня біля мерії Одеси пройшов мітинг у зв'язку з пожежею в дитячому таборі "Вікторія", активісти штурмували будівлю. 

Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами недбалості службових осіб районного відділу ДержНС та органів місцевого самоврядування (ч. 2 ст. 367 КК України).

Про підозру оголошено директору дитячого спортивно-оздоровчого табору "Вікторія" у порушенні вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель дітей (ч. 2 ст. 270 КК Украіни), затримано та повідомлено про підозру співробітниці табору, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку в оздоровчому закладі.

Українська правда 

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Теми: Київ
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