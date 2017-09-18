Гройсман доручив відправити найкращих слідчих в Одесу розслідувати пожежу
Прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі в Одеському дитячому таборі, в наслідок якої загинули двоє дітей, одна дівчинка зникла без вісти.
Про це Гройсман написав на своїй сторінці Facebook в понеділок вранці.
"Усі, хто винен у загибелі дітей в Одесі, мають понести жорстке покарання, незалежно від посад", - наголосив він.
"Я вчора дав доручення Міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і Голові Націполіції Сергію Князеву сформувати групу з кращих слідчих, яка має виїхати невідкладно на місце, встановити усі обставини цієї трагедії і виявити усіх, чиї дії чи бездіяльність до неї призвели", - зазначив прем'єр.
Він також закликав всіх зробити висновки з трагедії, яка трапилась в одеському таборі.
"Халатність, безвідповідальність, а особливо, якщо в їх основі - корупція, не можуть мати жодних виправдань", - додав він.
У свою чергу на запит "Української правди" заступник голови прес-служби ДСНС Володимир Овсяник заявив, що у відомстві чекають на доручення від уряду, щоб провести перевірку протипожежних систему у дитячих закладах по всій Україні.
Як відомо, в ніч на 16 вересня у дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. В результаті загинуло двоє дітей, ще одна дитина зникла без вісти.
Мер Києва Віталій Кличко доручив перевірити усі столичні заклади освіти та дитячі установи на дотримання правил пожежної безпеки.
Українська правда
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