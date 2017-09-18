"Справа 2 травня": Суд не визнав провини за звинуваченими в заворушеннях

Іллічівський міськсуд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.



Вирок у справі за ч. 2 ст. 294 КК України ще зачитують, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Суд визнав недолугими докази звинувачення в участі й організації звинувачених у масових заворушеннях, які спричинили важкі наслідки (смерть і травми людей).



Крім того, суд дійшов висновку, що слідство у справі провели неякісно, ​​і вказав на цілу низку недоліків і прогалин у проведених слідчих діях. Наприклад, під час розслідування допитали лише одного співробітника поліції з тих, хто був на Грецькій площі.



Суд також визнав упередженими свідчення єдиного свідка звинувачення Олександра Посміченка, який заявляв про участь звинувачених в інкримінованих їм злочинах, в зв'язку з цим суд вирішив не враховувати їх при винесенні вироку.



Свідчення інших свідків, на думку суду, не підтверджують участь звинувачених у масових заворушеннях, тим більше, в їх організації.



Крім того, суд виключив зі списку доказів у справі низку доказів у зв'язку з тим, що їх здобули з порушенням норм КПК.



Не задовольнили суд і фото- й відеоматеріали, які передала сторона звинувачення. На думку суду, прокуратура не змогла підтвердити, що на фото і відео зафіксовано звинувачених – а останні не підтвердили, що це вони на фото і відео.



Суд визнав недоведеними й голослівними твердження сторони звинувачення про те, що до організації подій 2 травня 2014 року в Одесі причетні посадові особи і перші особи держави часів президентства Віктора Януковича.



Водночас, суд вважає, що слідство необґрунтовано випустило з поля зору дії органів влади, які діяли після Майдану, в тому числі Андрія Парубія та екс-голови Одеської ОДА Володимира Немировського.



Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули в Будинку профспілок.



Правоохоронні органи України відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна з них – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.