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"Справа 2 травня": Суд не визнав провини за звинуваченими в заворушеннях

Понеділок, 18 вересня 2017, 16:16
Справа 2 травня: Суд не визнав провини за звинуваченими в заворушеннях
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Міський суд Чорноморська визнав невинуватими звинувачених у справі про події 2 травня 2014 року в частині подій на Грецькій площі Одеси.

Колегія суддів на чолі з Філіппом Журавлем повністю виправдала 20 антимайданівців, звинувачених в організації та участі в масових заворушеннях, пише видання "Думская".

П'ятьох фігурантів, які перебували під вартою, звільнили.

Суд виправдав проросійських учасників ходи в Одесі 2 травня 2014 року
Суд виправдав проросійських учасників ходи в Одесі 2 травня 2014 року
"Думская"

Суд констатував, що переконливих доказів провини Сергія Долженкова та інших звинувачених прокуратура не надала: "Немає жодного доказу, що підтверджує звинувачення. Більш того, звинувачення навіть не намагалося довести провину".

Суд дійшов висновку, що слідство у справі за ч. 2 ст. 294 КК України провели неякісно, ​​і вказав на цілу низку недоліків і прогалин у проведених слідчих діях.

Наприклад, Грецьку і торговий центр "Афіни" оглянули лише за два тижні після трагедії, а з сотень поліцейських, які були на місці подій, допитали лише одного.



Суд також визнав упередженими свідчення єдиного свідка звинувачення Олександра Посміченка, який заявляв про участь звинувачених в інкримінованих їм злочинах, в зв'язку з цим суд вирішив не враховувати їх при винесенні вироку.

Свідчення інших свідків, на думку суду, не підтверджують участь звинувачених у масових заворушеннях, тим більше, в їх організації, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

 

Крім того, суд виключив зі списку доказів у справі низку доказів у зв'язку з тим, що їх здобули з порушенням норм КПК.

Не задовольнили суд і фото- й відеоматеріали, які передала сторона звинувачення. На думку суду, прокуратура не змогла підтвердити, що на фото і відео зафіксовано звинувачених – а останні не підтвердили, що це вони на фото і відео.

 

При цьому до справи долучили фотографії свідка сторони захисту Олександра Лесика. Враховано і його свідчення, що проросійські активісти були без зброї і "в пляжних капцях", а проукраїнські – озброєні до зубів і добре організовані.

"Звинувачення не змогло спростувати заяву захисту про те, що підсудні просто допомагали міліціонерам охороняти порядок", – йдеться у вироку.

Окремо наголошується, що звинувачення політично ангажоване: на лаві підсудних сидять лише проросійські учасники трагічних подій, при тому, що більшість загиблих і постраждалих – їхні соратники. Єдиний звинувачений з проукраїнських активістів – Сергій Ходіяк, але його звільнили під тиском активістів.

 

Суд визнав недоведеними й голослівними твердження сторони звинувачення про те, що до організації подій 2 травня 2014 року в Одесі причетні посадові особи і перші особи держави часів президентства Віктора Януковича.

Водночас, суд вважає, що слідство необґрунтовано випустило з поля зору дії органів влади, які діяли після Майдану, в тому числі Андрія Парубія та екс-голови Одеської ОДА Володимира Немировського.

Як відомо, 2 травня 2014 року в Одесі в ході масових заворушень загинули 48 осіб і понад 200 отримали поранення. Більшість загинули під час пожежі в Будинку профспілок.

Правоохоронні органи відкрили близько десятка кримінальних проваджень щодо різних фактів. Найбільш резонансна – справа про події на Грецькій площі, де сталися перші сутички між проросійськими й проукраїнськими активістами.

Олена Рощенко, УП, оновлено

"Українська правда" в Threads

Теми: Одесасудакціїсправа 2 травня
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