Саакашвілі відсторонив речницю за антисемітизм щодо Порошенка

Лідер "Руху нових сил" Міхеіл Саакашвілі відсторонив свою речницю Дарину Чиж, яка назвала президента Петра Порошенка начебто його єврейським прізвищем Вальцман.

Про це повідомив Саакашвілі у Facebook.

"Будь-який навіть натяк на антисемітизм для мене не тільки неприйнятний, але вся суть мого життя зводиться до боротьби проти будь-яких проявів етнічної, релігійної та расової нетерпимості", - написав Саакашвілі.

"Вчора я відсторонив Дашу Чиж від нашої кампанії саме через її висловлювання. Нам не слід уподібнюватися тим, хто хоча б натяками говорить на ці теми, бо я таких людей вважаю особистими ворогами", - додав він.

Раніше Чиж у Facebook, звертаючись до Порошенка, написала: "Коли частка Вальцмана у вас буде долати розумне і ви знову станете будувати підступні плани про те, як позбутися Саакашвілі... дивіться це відео з вашої "рідної" Вінниці".

У пості речниця додала відео, де Саакашвілі зустрічається з людьми у Вінниці.

Згодом Чиж видалила цей пост та перепросила: "Перший раз в житті видалила пост. Видалила тому, що багато хто образився на мою злу іронію, помилково вважаючи її "антисемітизмом". Боронь Боже, навіть говорити це слово гидко".

Також вона перепросила у тих людей, яких образив її пост.