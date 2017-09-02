Постпред РФ при ООН назвав ідею з миротворцями підривом "Мінська"

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Субота, 2 вересня 2017, 09:57

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя вважає, що ініціатива України про необхідність миротворчої місії на Донбасі спрямована на підрив мінських угод.

Таку думку він висловив в коментарі ТАСС.

"Про якусь миротворчу операцію ООН на Донбасі наші колеги з Києва згадували неодноразово. Нещодавно президент Петро Порошенко говорив, що буде ставити це питання на Генеральній Асамблеї ООН. Буде чи не буде - подивимося. На сьогоднішній день у нас є тільки два формати, в яких обговорюється врегулювання на Україні, - це "нормандський формат" і контактна група", - зазначив постпред РФ при ООН.

На його думку, заяви про миротворчу операцію "розраховані на внутрішнє споживання і представляють собою маневр української влади".

"Це така спроба створити видимість розумового процесу з приводу нового формату і тим самим продовжувати не виконувати ясно і чітко сформульований план врегулювання, який зафіксований в мінських угодах", - підкреслив він.

Як відомо, раніше президент України Петро Порошенко заявив, що має намірініціювати введення миротворчої місії ООН на Донбас на сесії Генасамблеї ООНв США у вересні.

Президент також обговорював це питання з главою Пентагону США Джеймсом Меттісом 24 серпня. 

Водночас перший заступник міністра закордонних справ України, глава місії України при НАТО Вадим Пристайко заявляв, що Росія блокує введення миротворців ООН на Донбас.

Теми: Росія ООН Донбас
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