Заступник голови СБУ Демчина подав вже 16 позовів до ЗМІ та активістів

З квітня 2017 року заступник голови СБУ Павло Демчина подав 16 позовів до суду щодо захисту честі та гідності, або спростування інформації проти журналістів та активістів.

Така інформація міститься на сайті "Судова влада".

До суду подані 11 позовів про захист честі гідності, 5 заяв про визнання інформації недостовірною та її спростування в порядку окремого провадження.

Так у провадженні судді Києво-Святошинського районного суду Київської області Пінкевич Н.С. на розгляді перебуває 5 заяв Демчини про визнання інформації недостовірною та її спростування.

Усі 5 заяв подані до суду 18 квітня 2017 і вони потрапили у провадження однієї судді. Згідно зі звітом про автоматичний розподіл судових справ між суддями, система могла обрати лише одного суддю – Пінкевич, адже інші судді "виключені" з різних обставин.

У Шевченківський райсуд Києва Демчина подав 5 позовів до народного депутата Сергія Лещенка, телеканалу "ZIK", телеканалу "112", журналіста Дмитра Гнапа, ГО "Слідство. Інфо", ПАТ "Національна Суспільна Телерадіокомпанія України", ГО "Громадське Телебачення", ПАТ "Телерадіокомпанія ЛЮКС".

З п’яти позовів Демчини суди вже повернули три позовних заяви позивачу як такі, що не відповідали вимогам ЦПК України.

На розгляді у Печерському районному суді міста Києва перебуває три позови Демчини до Віталія Шабуніна, Віталія Каська та інтернет видання "Голос.UA".

Ще два позови Демчини проти народного депутата Сергія Лещенка перебувають на розгляді в Подільському районному суді міста Києва.

Як відомо, у березні 2017 року журналісти оприлюднили інформацію щодо першого заступника голови СБУ Павла Демчини.

23 серпня 2017 року указом президента Павлу Демчині - першому заступнику голови - начальнику Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України присвоєно військове звання генерал-лейтенанта.

Нещодавно стало відомо, що Демчина також надіслав позов до журналу "Новое время".

Перед цим адвокат Демчини направив їм до редакції два звернення.

"В одному він вимагав спростувати опубліковану в статті інформацію про те, що Демчина причетний до утворення монополії компаній, близьких до Віктора Медведчука, на ринку скрапленого газу", - зазначають у виданні.

Інша претензія була стосовно слів Шабуніна, який заявив про тиск на антикорупціонерів.