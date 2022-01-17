ДБР: Демчишин перебуває в міжнародному розшуку у справі про вугілля з ОРДЛО

Колишнього міністра енергетики та вугільної промисловості Володимира Демчишина оголошено в міжнародний розшук у справі про постачання в 2014-2015 роках вугілля із окупованих територій сходу України та сприяння так званим "ДНР" та "ЛНР".

Джерело: радник з комунікацій ДБР Тетяна Сапьян на брифінгу 17 січня

Пряма мова: "У вересні-листопаді 2021 року у даному провадженні вже повідомлено про підозру народному депутату Віктору Медведчуку,, бізнесмену Сергію Кузярі та колишньому міністру енергетики Володимиру Демчишину… 20 грудня 2021 року у даному кримінальному провадженні п’ятому президенту України, нині народному депутату (Петру Порошенку – ред.) повідомлено про підозру у вчиненні державної зради та сприянні діяльності терористичних організацій.

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Розслідування триває. Усі винні будуть притягнуті до відповідальності.

Наразі Сергій Кузяра перебуває під домашнім арештом, Віктор Медведчук – під домашнім арештом, Володимир Демчишин – у міжнародному розшуку, місце його перебування наразі встановлюється".

Деталі: Петро Порошенко вранці 17 січня повернувся до Києва, об 11:00 Печерський райсуд столиці має розпочати засідання щодо обрання запобіжного заходу для нього.

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Сергію Кузярі Печерський райсуд 12 січня 2022 року змінив запобіжний захід з арешту на цілодобовий домашній арешт.

Передісторія:

Володимир Демчишин обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України з грудня 2014-го до квітня 2016-го року.

СБУ вважає, що з грудня 2014-го- до лютого 2015-го року він призначив керівниками держпідприємств на окупованих територіях представників терористичних організацій "ДНР" та "ЛНР" і примусив керівників державної енергогенеруючої компанії укласти з ними угоди, зокрема про постачання вугілля на загальну суму понад 3 млрд.грн.

12 листопада 2021 року Служба безпеки України і Державне бюро розслідувань повідомили Володимиру Демчишину про підозру в сприянні терористам.

ДБР викликало Демчишина на допит на 19 листопада.

25 листопада Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання Демчишина з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. За даними суду, ексміністра 4 рази викликали на допит до слідчого, але він не прийшов.

За даними ДБР, Демчишин переховується від українського правосуддя за кордоном.

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