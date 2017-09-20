Доба в АТО минула без втрат, найгарячіше було в Пісках – штаб

Минулої доби внаслідок бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції українські військові не понесли втрат.

Про це на брифінгу 20 вересня повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Андрій Лисенко, назвавши також найгарячіші точки.

Так минулої доби російсько-окупаційні сили здійснили 8 обстрілів позицій українських військових на луганському напрямку, зокрема 5 – з важкого озброєння.

"У Новотошківському протягом ночі бойовики двічі відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм, а вранці здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм. Між 7 та 23 годинами на всій лінії розмежування напрямку запанувала тиша", – сказав він.

Пізно ввечері бойовики також здійснили обстріл з мінометів та гранатометів по Новозванівці, а також вели вогонь з легкого озброєння по Станиці Луганській та її околицях.

За словами Лисенка, на донецькому напрямку найбільш напружена ситуація спостерігалася в Пісках, де окупанти провели мінометний обстріл середньої інтенсивності, а також вели вогонь з гранатометів та озброєння БМП.

На горлівському периметрі, а також на ділянці фронту Кам’янка – Авдіївка бойовики вели вогонь виключно з легкого озброєння. Всього 19 вересня там було зафіксовано 11 збройних провокацій.

На маріупольському напрямку минулої доби відбулося чотири обстріли позицій Збройних Сил України, три з них припали на Водяне.

Під час цих збройних провокацій бойовики вели вогонь з кулеметів та гранатометів. Ще один обстріл з стрілецької зброї відбувся в Старогнатівці.

Українська правда