Лукашенко пожартував про Путіна: Якщо снаряд влучить – двох не стане

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що заздалегідь домовився з президентом Росії Володимиром Путіним про окрему участь у навчаннях "Захід-2017".



Про це президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив журналістам у середу, після того як проінспектував хід навчань, передає TUT.BY.

"Спочатку ми планували, що будемо разом в Борисові. Але потім вирішили, що Путін на півночі в Ленінградській області, а я в центрі. Я радий, що мені довірили основний майданчик навчань", – заявив президент.

"Якщо снаряд в одне місце – двох одразу не стане", – пожартував Лукашенко.

Президент Білорусі заявив, що ті цілі, які ставилися перед навчаннями, досягнуті.

"Ми всі завдання повністю реалізували. Ми відпрацьовували дії не тільки збройних сил нашої армії, яка постійно дислокується в Білорусі, але й систему територіальної оборони Союзної держави. У Росії відпрацьовували наші задуми, там працювали наші збройні сили і наша техніка, озброєння, яке не може застосовуватися у нас", – сказав він.

Президент підкреслив, що учасники "показали здатність збройних сил Білорусі та Росії з оборони союзу і інтересів наших держав".

"Це дійсно була демонстрація наших можливостей. Без цього не можна... Все було на високому рівні. І ці навчання не носили показушний характер. Це були абсолютно практичні дії. Такі, які будуть, якщо, не дай бог, почнеться війна", – заявив Лукашенко.

Відзначається, що президент в останній день навчань "Захід-2017" побував на полігоні "Борисовський".

Очікувалося, що президенти Білорусі та Росії разом проінспектують хід навчань, як це було в попередні роки. Однак Володимир Путін побував на полігоні "Лужский" в Ленінградській області 18 вересня.

В Білорусь же повинен був приїхати міністр оборони Росії Сергій Шойгу, про це заявляли в оборонних відомствах двох країн, проте з невідомих причин глава Міноборони РФ проігнорував відвідування полігону "Борисовський", – зазначає TUT.BY.

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Як відомо, 19 вересня секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що президент Білорусі Олександр Лукашенко скасував свою поїздку до Росії через зухвалу поведінку російських військовослужбовців до білорусів.

Навчання "Захід-2017" розпочалися 14 вересня.

19 вересня стало відомо, що під час навчань "Захід-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

Міноборони Росії підтвердило випадковий залп ракетами з вертольота не по цілі, однак заявило, що помилка сталася "в інший період часу.