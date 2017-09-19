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Міноборони РФ визнало залп вертольотів. "Але в інший час"

Вівторок, 19 вересня 2017, 12:58

Міноборони Росії підтвердило випадковий залп ракетами з вертольота не по цілі, однак заявляє, що помилка сталася "в інший період часу".

Про це заявила прес-служба Західного військового округу (ЗВО), яку цитує РИА Новости.

"Вісімнадцятого вересня в рамках розіграшу епізоду практичних дій навчань "Захід-2017" жодних пригод, пов'язаних з роботою армійської авіації, не було... Усі повідомлення в соціальних мережах про "залпи по натовпу журналістів", "велику кількість тяжкопоранених" -  навмисна провокація або чиясь персональна дурість", - сказано в релізі.

У ЗВО зазначили, що на опублікованих в соціальній мережі відеокадрах "зафіксований випадок, що стався в інший період часу, коли екіпажі вертольотів армійської авіації в рамках льотно-тактичного навчання відпрацьовували вправу з ураження наземних цілей".

"Системою наведення одного з вертольотів було здійснено помилкове захоплення цілі. У результаті попадання некерованої ракети отримав пошкодження один з вантажних автомобілів без людей", - додали в прес-службі.

При цьому в повідомленні не вказується, коли саме стався інцидент.

У свою чергу російська група Conflict Intelligence Team заявляє, що інцидент стався 16 вересня. CIT опублікувала звіт про подію, не вказавши джерело цієї інформації.

Перед цим ЗМІ повідомили, що на полігоні Лужський під час навчань вертоліт Ка-52 випадково обстріляв ракетами машини, поруч з якими перебували люди. За даними ЗМІ, один або двоє людей опинилися в лікарні. ЗМІ називали дати інциденту від 16 до 18 вересня.

Навчання "Захід-2017" розпочалися 14 вересня. Навчання тривають також на полігоні Лузький, де і стався інцидент, за інформацією російських ЗМІ.

Читайте репортаж з кордону трьох держав напередодні навчань Захід-2017: З Кобзарем і танками. Як на стику трьох держав зустрічають маневри Росії в Білорусі

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Теми: Росія
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