Справу про збитий Іл-76 повернули до Бабушкінського райсуду Дніпра

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Середа, 20 вересня 2017, 17:38

У Дніпрі справу проти ватажків ОРЛО за збитий військовий літак Іл-76 з українськими військовослужбовцями на борту повернули на розгляд до Бабушкінського районного суду міста.

Відповідне рішення в середу ухвалив апеляційний суд Дніпропетровської області, передає "Радіо Свобода".

"Голова Бабушкінського райсуду Дніпра Ігор Литвиненко звернувся із заявою до апеляційного суду області про те, що всі можливості для розгляду цієї справи в очолюваному ним суді вичерпались. Сторона захисту родин загиблих також у суді в середу просила передати справу до іншого районного суду Дніпропетровської, аби вона "не ходила по колу", - зазначає видання.

Минулого тижня стало відомо, що цю справу передали до апеляційного суду для визначення підсудності.після того, як судді Бабушкінського райсуду Дніпра взяли самовідвід.

Як відомо, Дніпровський суд розглядає справу проти ватажка бойовиків ОРЛО Ігоря Плотницького та двох командирів батальйонів Патрушева та Гуреєва, які звинувачуються в організації збиття Іл-76 в 2014 році.

Раніше справу розглядали в Сватівському районному суді Луганської області.

У ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України Іл-76, який заходив на посадку в аеропорту "Луганськ". В результаті загинули 49 військових.

Теми: суд катастрофи Луганськ АТО Донбас
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