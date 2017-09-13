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Суд над Плотницьким у справі збитого Іл-76 взяв самовідвід

Середа, 13 вересня 2017, 12:32

Судді Бабушкінського райсуду Дніпра у справі щодо заочного засудження ватажків ОРЛО, яких звинувачують у загибелі 49 військових ЗСУ на борту збитого бойовиками літака Іл-76 в Луганську, взяли самовідвід.

Про це повідомив у Facebook адвокат Сергій Погосян.

"Сьогодні вся колегія у складі суддів Карягіної Н.А., Татарчук Л.А. і Марущак С.Л. заявили самовідвід", - написав він.

Юрист нагадав, що 20 липня самовідвід у цій справі взяли судді Леонов А.А. і Женеску Е.В.

"Знову винувата автоматизована система розподілу справ! (Дослівно: упереджений авторозподіл! Суспільний та світовий резонанс справи!)", - додав Погосян.

За інформацією "Укрінформу", суддів дуже збентежив той факт, що сторона потерпілих в інтерв'ю ЗМІ говорила, що довіряє цим суддям і закликала всіх прийти на засідання і не давати суддям взяти самовідвід.

Після цього, за словами суддів, ніхто не повірить у їхню безпристрасність, і будь-який європейський суд з легкістю зможе спростувати їх рішення.

Ймовірно, наступний розгляд справи призначать на кінець вересня.

Як відомо, дніпровський суд розглядає справу проти ватажка бойовиків ОРЛО Ігоря Плотницького та двох командирів батальйонів Патрушева та Гуреєва, які звинувачуються в організації збиття Іл-76 в 2014 році.

Раніше справу розглядали в Сватівському районному суді Луганської області.

У ніч із 13 на 14 червня 2014 року терористи підбили військово-транспортний літак Повітряних сил Збройних сил України Іл-76, який заходив на посадку в аеропорту "Луганськ". В результаті загинули 49 військових.

Українська правда

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Теми: судкатастрофиДонбасЛуганськАТО
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