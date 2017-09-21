Україна і ще 4 країни підписали меморандум щодо розслідування MH17

Нідерланди, Австралія, Бельгія, Малайзія і Україна в середу, 20 вересня, підписали меморандум, в якому підтвердили свою політичну підтримку і прихильність до співробітництва у справі про катастрофу MH17 на Донбасі.

Про це заявили в МЗС Нідерландів.

Відзначається, що п'ять країн вже працюють разом у Спільній слідчій групі (ССД) щодо розслідування катастрофи.

"Підписавши цю письмову угоду, вони взяли на себе довгострокову прихильність судовому переслідуванню і судовому розгляду щодо осіб, обвинувачених в аварії рейсу MH17, погодившись продовжити співпрацю в рамках реалізації резолюції 2166 Ради Безпеки ООН", - йдеться в заяві.

"Країни ССД сповнені рішучості притягти винних до відповідальності. Ця письмова угода є переконливим доказом цього", - підкреслив лава МЗС Нідерландів Берт Кундерс.