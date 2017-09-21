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Украина и еще 4 страны подписали меморандум по расследованию MH17

Четверг, 21 сентября 2017, 04:42

Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина в среду, 20 сентября, подписали меморандум, в котором подтвердили свою политическую поддержку и приверженность сотрудничеству по делу о катастрофе MH17 на Донбассе.

Об этом заявили в МИД Нидерландов.

Отмечается, что пять стран уже работают вместе в Совместной следственной группе (ССГ) по уголовному расследованию катастрофы.

"Подписав это письменное соглашение, они взяли на себя долгосрочную приверженность судебному преследованию и судебному разбирательству в отношении лиц, обвиняемых в крушении рейса MH17, согласившись продолжить сотрудничество в рамках реализации резолюции 2166 Совета Безопасности ООН", - говорится в заявлении.

 "Страны ССГ полны решимости привлечь виновных к ответственности. Это письменное соглашение является убедительным доказательством этого", - подчеркнул лава МИД Нидерландов Берт Кундерс.

Темы: MH17
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