Адвокат Януковича заявив відвід суддям, бо не відпустили на обід
Наданий державою адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Максим Герасько заявив відвід колегії суддів через їх відмови оголосити перерву для того, щоб захисник пообідав.
Про це він сказав на засіданні в четвер, передають "Українські новини".
Близько 16:40 адвокат заявив, що хоче їсти, і зажадав оголосити перерву на 1 годину.
Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що засідання суду почалося о 14:00, тобто після обідньої перерви.
Герасько наголосив, що відсутність обіду є порушенням його трудових прав.
Після цього суддя Дев'ятко заявив, що готовий надати захиснику час для обіду, якщо він погодиться попрацювати після закінчення робочого дня, тобто після 18:00.
Герасько відхилив цю пропозицію і заявив відвід суду.
О 16:50 суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду цього клопотання.
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