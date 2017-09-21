Адвокат Януковича заявив відвід суддям, бо не відпустили на обід

Наданий державою адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Максим Герасько заявив відвід колегії суддів через їх відмови оголосити перерву для того, щоб захисник пообідав.



Про це він сказав на засіданні в четвер, передають "Українські новини".



Близько 16:40 адвокат заявив, що хоче їсти, і зажадав оголосити перерву на 1 годину.



Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що засідання суду почалося о 14:00, тобто після обідньої перерви.



Герасько наголосив, що відсутність обіду є порушенням його трудових прав.



Після цього суддя Дев'ятко заявив, що готовий надати захиснику час для обіду, якщо він погодиться попрацювати після закінчення робочого дня, тобто після 18:00.



Герасько відхилив цю пропозицію і заявив відвід суду.



О 16:50 суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду цього клопотання.