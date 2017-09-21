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Адвокат Януковича заявив відвід суддям, бо не відпустили на обід

Четвер, 21 вересня 2017, 18:03

Наданий державою адвокат колишнього президента Віктора Януковича, якого звинувачують у державній зраді, Максим Герасько заявив відвід колегії суддів через їх відмови оголосити перерву для того, щоб захисник пообідав.

Про це він сказав на засіданні в четвер, передають "Українські новини".

Близько 16:40 адвокат заявив, що хоче їсти, і зажадав оголосити перерву на 1 годину.

Головуючий суддя Владислав Дев'ятко зазначив, що засідання суду почалося о 14:00, тобто після обідньої перерви.

Герасько наголосив, що відсутність обіду є порушенням його трудових прав.

Після цього суддя Дев'ятко заявив, що готовий надати захиснику час для обіду, якщо він погодиться попрацювати після закінчення робочого дня, тобто після 18:00.

Герасько відхилив цю пропозицію і заявив відвід суду.

О 16:50 суд пішов до нарадчої кімнати для розгляду цього клопотання.

Суд відхилив відвід судді Дев'ятку.

Після оголошення рішення адвокат Януковича Максим Герасько заявив ще один відвід - іншому судді з колегії Максиму Титову.

На думку адвоката, Титов є упередженим, тому що ніяк не реагував на попередні клопотання захисника.

О 17:20 суд пішов до нарадчої кімнати для вирішення питання про відвід.

Як передає "Інтерфакс-Україна", після відхилення чергового клопотання захисника Януковича Максима Гераська, адвокат сказав, що у нього більше немає клопотань, після чого суд продовжив вивчати докази, надані Головною військовою прокуратурою.

В даний час суд вивчає запис прес-конференції Януковича 28 лютого 2014 року в Ростові-на-Дону.

Як повідомлялося, 20 вересня Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.

Адвокат Максим Герасько, якого надала Януковичу держава Україна, попросив більше часу для ознайомлення з матеріалами справи, однак суд відмовив йому в клопотанні.

Раніше взяв відвід інший адвокат Януковича, наданий державою, – Віталій Мешечек.

Як відомо, 5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про спеціальне заочне судове провадження щодо Януковича, оскільки той не з'являється особисто на допити та в суд.

Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Теми: Януковичсуд
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