Суд відмовився дати адвокату Януковича більше часу

Оболонський райсуд Києва відмовив новому державному адвокату Віктора Януковича, обвинуваченого у державній зраді, Максиму Гераську в перенесенні засідання на 3 місяці.

Про це на засіданні 21 вересня заявив головуючий суддя Владислав Дев'ятко.

Захисник просив суд перенести засідання, щоб мати змогу ознайомитися з усіма матеріалами справи.

"Прошу перенести дане судове засідання оскільки вважаю, що місяця не достатньо, щоб ознайомитись з усіма матеріалами кримінальної справи… Наполягаю, що 3 місяці це дійсно реальний строк", - сказав Герасько.

Однак сторона обвинувачення і суддя заявили, що часу на ознайомлення зі справою було достатньо.

"На думку обвинувачення, суд надав достаньо часу, аж 2 місяці. Але, як ми всі бачимо, захисник був призначений 18 серпня, але він не приступив до виконання своїх обов’язків, а всіма своїми діями зловживав своїми правами та заявляв, що він то не адвокат, то не може ознайомитись з матеріалами, то до суду не приходив", - сказав прокурор відділу головної військової прокуратури Руслан Кравченко.

Суддя у перенесенні відмовив.

"Шановний захисник, суд вважає, що 1 місяця для ознайомлення з даною справою та підготовки до судового засідання цілком достатньо. У зв’язку з цим у вашому клопотанні відмовлено", - сказав суддя.

Герасько назвав це неприпустимим і "тиском на суд".

"Є недопустимим якісь заяви про тиск на суд. Якщо буде тиск на цей склад суду, то про це буде відразу повідомлено Вищу раду правосуддя і в ГПУ. На даний час жодного тиску на цей склад суду не існує", - наголосив суддя Дев'ятко.

Захисник також клопотав про надання йому усіх матеріалів справи, зокрема, опечатаних аудіо- та відео-записів, а також аудіо-запису з допитом свідка екс-постпреда України в ООН Юрія Сергєєва за 15 серпня 2017 року на офіційній програмі.

Герасько також просив про відвід секретаря судового засідання, оскільки звукозапис допиту Сергєєва відсутній, а відповідальним є саме секретар судового засідання відповідно до КПК.

Пізніше суд оголосив перерву у засіданні. Судді пішли до нарадчої кімнати.

Як повідомлялося, 3 серпня Оболонський райсуд Києва продовжив розгляд по суті справи за обвинуваченням екс-президента Віктора Януковича в державній зраді.

12 липня Оболонський райсуд задовольнив клопотання державного адвоката Мешечка про надання додаткового часу для ознайомлення з матеріалами справи і переніс розгляд засідання на 3 серпня.

7 липня Регіональний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги в Києві призначив адвоката Віталія Мешечека для захисту екс-президента Віктора Януковича.

6 липня Янукович заявив у відеозверненні, що відкликає своїх адвокатів із судового процесу щодо нього.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

29 червня Оболонський райсуд Києва ухвалив рішення про початок спеціального судового провадження щодо Януковича.

За даними Генпрокуратури, Януковича підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України) та ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособництво у веденні агресивної війни) Кримінального кодексу України.

Ірина Балачук, УП