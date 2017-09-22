Довгий, якому мають вручити підозру, в Україні, але не у парламенті

933 перегляди
П'ятниця, 22 вересня 2017, 11:31

Депутат з групи "Воля народу" Олесь Довгий, підозру на якого підписав генпрокурор Юрій Луценко, перебуває в Україні, але не є присутнім на засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі Довгого, "депутат в Україні і нікуди не тікав".

На уточнююче питання,  чи отримував Довгий повістки або запрошення на будь-які слідчі дії, на яких йому могли би вручити підозру, у прес-службі зазначили:

"Поки ніяких слідчих дій не проводилося, ми самі читаємо новини, з яких і дізналися,  що Луценко підписав підозру", - зазначив він.

Водночас кореспондент УП повідомив, що самого Довгого у парламенті у п'ятницю немає і він не проходив письмову реєстрацію.

У прес-службі Довгого підтвердили, що станом на зараз депутата немає у парламенті.

Як відомо, у п'ятницю вранці генпрокурор Юрій Луценко підписав оновлене повідомлення про підозру депутату Олесю Довгому.

Оксана Коваленко, УП

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
Справа Шеремета: Слідчі засекретили рішення суду, щоб захистити задіяних осіб
В РФ вже відмовляються від миротворців на всій території ОРДЛО
Луценко підписав оновлену підозру Довгому
Холодницький: Інформація, що НАБУ вело незаконну прослушку, поки не підтвердилася
Усі новини
Де болить?

Українці створили додаток, що діагностує хворобу і пропонує пораду лікаря

література

Як працюватиме УІК: команда, завдання та перепони