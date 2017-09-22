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Луценко підписав оновлену підозру Довгому

П'ятниця, 22 вересня 2017, 09:58
Луценко підписав оновлену підозру Довгому

Генпрокурор Юрій Луценко підписав повідомлення про підозру депутату Довгому.

Про це "Українській правді" повідомила речник Луценка Лариса Сарган.

"Так, це правда, генпрокурор підписав підозру", - сказала вона.

Сарган уточнила, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оновила матеріали провадження, і генпрокурор це підписав.

"Сьогодні він підписав, після цього прокурори мають вручити цю підозру Довгому", - зазначила вона.

Згодом Сарган процитувала генпрокурора у Facebook: "Чекав підпису САП. Не дочекався. Взяв і зробив".

Як відомо, Довгого підозрюють у дерибані землі на Жуковому острові в Києві, що завдало збитків на 82 млн грн.

21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова. 29 червня він вніс аналогічне подання щодо народного депутата  від "Опозиційного блоку" Михайла Добкіна.

4 липня регламентний комітет Верховної Ради знайшов "істотні недоліки" у поданні ГПУ на зняття недоторканості з Довгого.

За словами голови комітету Павла Пинзеника, комітет передасть це рішення голові Верховної Ради Андрію Парубію, аби вже парламент визначав, чи дозволяти притягнення до відповідальності Довгого.

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Оксана Коваленко, УП

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Теми: ДовгийГенпрокуратураАнтикорупційна прокуратураЛуценкоВерховна Рада
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