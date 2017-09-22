Довгому, которому должны вручить подозрение, в Украине, но не в парламенте

Депутат из группы "Воля народа" Олесь Довгий, подозрение на которого подписал генпрокурор Юрий Луценко, находится в Украине, но не присутствует на заседании Верховной Рады в пятницу.

Как сообщили "Украинской правде" в пресс-службе Довгого, "депутат в Украине и никуда не убегал".

На уточняющий вопрос, получал ли Довгий повестку или приглашение на какие-либо следственные действия, на которых ему могли бы вручить подозрение, в пресс-службе отметили:

"Пока никаких следственных действий не проводилось, мы сами читаем новости, из которых и узнали, что Луценко подписал подозрение", - отметил он.

В то же время корреспондент УП сообщил, что самого Довгого в парламенте в пятницу нет и он не проходил письменную регистрацию.

В пресс-службе Довгого подтвердили, что на сейчас депутата нет в парламенте.

Как известно, в пятницу утром генпрокурор Юрий Луценко подписал обновленное сообщение о подозрении депутату Олесю Довгому.

Оксана Коваленко, УП