Довгий, якому мають вручити підозру, в Україні, але не у парламенті

Депутат з групи "Воля народу" Олесь Довгий, підозру на якого підписав генпрокурор Юрій Луценко, перебуває в Україні, але не є присутнім на засіданні Верховної Ради у п'ятницю.

Як повідомили "Українській правді" у прес-службі Довгого, "депутат в Україні і нікуди не тікав".

На уточнююче питання, чи отримував Довгий повістки або запрошення на будь-які слідчі дії, на яких йому могли би вручити підозру, у прес-службі зазначили:

"Поки ніяких слідчих дій не проводилося, ми самі читаємо новини, з яких і дізналися, що Луценко підписав підозру", - зазначив він.

Водночас кореспондент УП повідомив, що самого Довгого у парламенті у п'ятницю немає і він не проходив письмову реєстрацію.

У прес-службі Довгого підтвердили, що станом на зараз депутата немає у парламенті.

Як відомо, у п'ятницю вранці генпрокурор Юрій Луценко підписав оновлене повідомлення про підозру депутату Олесю Довгому.

Оксана Коваленко, УП