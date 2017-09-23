Волкер: Миротворці дозволять провести вибори на окупованому Донбасі

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Субота, 23 вересня 2017, 10:26

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер вважає, що введення миротворчої місії на Донбас зробить можливим проведення там виборів, передбачених Мінськими угодами.

Про це він заявив в інтерв’ю "Дзеркалу тижня".

На думку Волкера, за нинішніх умов неможливо провести вибори на Донбасі, що є однією з причин гальмування Мінська.

"Якщо буде знайдено прийнятний шлях залучення міжнародних миротворчих сил, тоді з'явиться безпековий інструмент, засіб фізичного контролю території. За таких умов, за умов ефективного міжнародного моніторингу, організація місцевих виборів можлива", - зазначив спецпредставник.

Також він каже, що потрібно чітко визначити, хто зможе голосувати на цих виборах. Зокрема, як повернути переселенців, щоб вони взяли участь.

"І, напевно, це має бути щось більше, ніж одні вибори, ніж просто одномоментне голосування, це має бути серія виборів", - додав Волкер.

Окрім того, він переконаний, що президент США Дональд Трамп готовий вибудувати сильну позицію у відносинах з Росією.

"Ця позиція базується на трьох чинниках - підтримці існуючих правил гри, підтримці загальних принципів безпеки і захисті національних інтересів США", - зазначив дипломат.

Водночас, на його думку, таку позицію не варто розглядати як антиросійську.

"Хіба що Росія зробить вибір на користь того, аби стати антагоністом Сполучених Штатів. Президент Трамп, власне, хоче того, про що й заявляв, - порозумітися з Росією. Але для цього сама Росія повинна змінити поведінку, до якої вона вже звикла", - підкреслив він

Як відомо, Україна наполягає на перекритті неконтрольованої частини російсько-українського кордону, оскільки РФ саме через неї поставляє зброю, російських військових і боєприпаси на окупований Донбас.

Пункт про взяття контролю над кордоном є у мінських угодах. Проте позиції України і Росії розходяться в питанні, який з пунктів має бути виконаний раніше.

Президент РФ Володимир Путін заявляв, що він не проти розміщення "блакитних шоломів" по всій території Донбасу.

Президент України Петро Порошенко заявив, що миротворча місія ООН на Донбасі буде розміщена на всій території і перешкоджатиме поставкам військ і зброї бойовикам.

Теми: "Донбас" миротворці вибори США Росія
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